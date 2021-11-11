В России готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Об этом в четверг, 11 ноября, заявили в оперштабе.

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно»,— говорится в сообщении.

Ранее в четверг РБК со ссылкой на источники сообщил, что готовятся два законопроекта. Первый предусматривает поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Мера носит экстренный характер с учетом сложной ситуации с COVID-19 и будет действовать до июня 2022 года.

До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля возможность останется только у имеющих медотвод от прививки.

Второй законопроект изменит Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта. На междугородных и международных рейсах введут обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль в беседе с «Известиями» поддержал предложенную инициативу. Аргументируя свою позицию, он отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 действительно требует дополнительных мер реагирования. По словам Огуля, власти таким образом заботятся о безопасности граждан, поскольку введение QR-кодов в местах массового скопления людей может сберечь тысячи жизней.

Кроме того, идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах поддержал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, эта мера доказала свою эффективность, когда была введена летом в столице, поскольку тогда началась массовая вакцинация.

Ранее в четверг сообщалось, что в Татарстане систему QR-кодов внедрят во всем общественном транспорте — городском, пригородном и межмуниципальном. Кроме того, власти республики подготовили обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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