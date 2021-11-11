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Названа стоимость строительства Центра имени Курехина в Петербурге

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На строительство Центра современного искусства имени Сергея Курехина в Санкт-Петербурге выделят 3,8 млрд рублей. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

Здание возведут на Среднем проспекте Васильевского острова. Оно будет иметь пять этажей. Общая площадь составит 7,7 тыс. кв. м. Работы планируется завершить до конца 2024 года.

Ранее Центр имени Курехина размещался в здании бывшего кинотеатра «Прибой», которое было построено в 1965 году. С 2005 года там проводились фестивали современной музыки SKIF, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что в Петербурге в ноябре будет завершена реставрация фасадов Казанского собора, которая длилась на протяжении 10 лет.

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