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Глава ДНР назвал число живущих в прифронтовых районах республики россиян

Глава ДНР: на линии соприкосновения живут 18 тысяч россиян, их регулярно обстреливают
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На линии соприкосновения в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) под обстрелы со стороны украинских силовиков попадают 18 тыс. российских граждан, проживающих в регионе. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

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«У нас прифронтовым считается 81 населенный пункт. Там проживают 140 тыс. человек, 18 тыс. из них — это граждане Российской Федерации. Это люди, которые подвергаются обстрелам, подвергаются той агрессии и террору, которые мы уже обсуждали», — рассказал он на пресс-конференции. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

Днем ранее представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Она указала на то, что Киев пытается создать условия для силового решения конфликта в регионе.

9 ноября журналист, военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что в ближайшие пару дней Украина может предпринять попытку захвата Донбасса из акватории Черного моря, где сейчас собираются корабли США.

В тот же день глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что Вооруженные силы Украины захватили расположенный в серой зоне поселок Старомарьевка и подняли над ним свой флаг. Она рассказала, что правительство республики сообщало украинским представителям в СЦКК, что это очень серьезное нарушение, однако Киев игнорировал все запросы.

В конце октября в СМИ появились данные о захвате в селе Старомарьевка 27 россиян. Официальный представитель СКР Светлана Петренко указала, что Следственный комитет России проверяет данные о незаконных действиях украинских военнослужащих. Также ведомству стало известно, что у граждан РФ изъяли паспорта.

Кроме того, Петренко рассказала, что СКР с 2014 года возбудил более 460 уголовных дел о преступлениях, совершенных украинскими силовиками на юго-востоке Украины. Представитель ведомства добавила, что 395 уголовных дел были возбуждены по фактам обстрела жилых домов, гражданской инфраструктуры, мест скопления людей с применением крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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