Экс-футболист ФК «Крылья Советов» Денис Ковба попал в реанимацию с COVID-19

42-летний бывший футболист ФК «Крылья Советов» из Самары и сборной Белоруссии Денис Ковба попал в реанимацию с коронавирусом 11 ноября. Об этом сообщила его супруга на своей странице в Instagram.

По словам женщины, на данный момент медики оценивают состояние ее мужа как крайне тяжелое. В этой связи жена спортсмена призвала своих подписчиков помолиться за него.

Известно, что Денис Ковба играл за «Крылья Советов» с 2000 по 2009 год и еще какое-то время в 2010 году, а также выступал за подмосковный клуб «Химки».

Кроме того, футболист принял участие в 35 матчах за сборную Белоруссии и забил два мяча. Свою профессиональную карьеру спортсмен завершил в 2012 году, а в 2018-м начал тренерскую работу.

В настоящее время Денис Ковба является главным тренером второго состава ФК «Витебск».

Ранее, 1 ноября, стало известно о состоянии заболевшего COVID-19 актера Гаркалина. Сообщалось, что Народный артист России, госпитализированный с коронавирусом, по-прежнему находится в реанимации.

30 октября стало известно, что на фоне тяжелого течения заболевания у актера начало отказывать сердце.

26 октября сообщалось, что артист находится в крайне тяжелом состоянии. Болезнь протекает тяжело из-за хронических заболеваний. У Гаркалина диагностирован атеросклероз сосудов, также он перенес операцию по шунтированию сердца.

Состояние артиста ухудшалось, и его подключили сначала к ИВЛ, затем к ЭКМО. Как уточнила дочь артиста Ника, болезнь развивается на фоне сердечной недостаточности.

Положительная динамика в состоянии артиста начала фиксироваться 12 октября. У Гаркалина, по словам медиков, стабилизировались давление и температура тела. 14 октября сообщалось, что актер вышел из комы. Однако 23 октября его вновь погрузили в состояние искусственной комы.

Гаркалин был доставлен в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке в начале октября.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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