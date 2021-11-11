Францию ждет серьезный разговор с РФ в формате «2+2» по Украине

Францию ждет серьезный разговор с РФ в формате «2+2» по Украине

2021-11-11 15:51:12

2021-11-11 15:51:12

2021-11-11 15:51:12

2021-11-11 15:51:12

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