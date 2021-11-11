Лавров рассказал о запланированном серьезном разговоре с Францией по теме Украины

На предстоящей 12 ноября в Париже встрече глав МИДов и Минобороны России и Франции сторонам предстоит серьезный разговор по украинской тематике. Об этом 11 ноября заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У нас будет очень серьезный разговор на эту тему», — сказал он, комментируя ответственность Франции и Германии за действия Киева в отношении исполнения Минских соглашений.

По словам Лаврова, когда французские коллеги заявили, что РФ отказалась встречаться 11 ноября в нормандском формате (Россия, Украина, Германия и Франция) на уровне глав МИДов, российская сторона «очень подробно» им всё разъяснила.

Ранее, 9 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в нормандском формате, однако отметил, что для их продолжения требуется заранее подготовить совместный документ. Как подчеркнул Песков, с этой частью у зарубежных коллег возникли проблемы.

В тот же день глава российского МИДа сообщил, что встреча глав министерств иностранных стран «нормандской четверки» не состоится 11 ноября. По его словам, прежде чем назначить новую дату, необходимо понять, каким будет результат встречи и насколько он будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате.

14 октября Лавров рассказал о перспективах нормандского формата. По мнению главы МИД РФ, они зависят от выполнения Киевом Минских соглашений. Он также выразил удивление, что Запад с таким напором продвигает возобновление нормандского формата, но при этом не обеспечивает выполнения предыдущих решений.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.