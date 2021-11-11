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В ЕК оценили заявление Лукашенко о закрытии транзита газа через Белоруссию

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Власти Белоруссии не должны использовать газ в качестве инструмента для разрешения геополитических споров. Об этом сообщила в четверг, 11 ноября, представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Набила Массрали.

Таким образом она прокомментировала заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что страна жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. По его словам, Минск может закрыть транзит через Белоруссию, а через Украину проехать будет невозможно, так как там закрыта граница России.

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«Газ — это ресурс первой необходимости, и Белоруссия не должна его использовать в качестве геополитического оружия для гибридных атак против ЕС. Так же как не должна использовать для этой цели людей», — заявила Массрали в ходе брифинга.

Вместе с тем она подчеркнула, что именно против подобных действий и направлены санкции ЕС, в пакет которых войдут и ограничения в отношении авиакомпаний.

Накануне стало известно, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Отмечалось, что наряду с российской компанией санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines. По данным ЕС, авиакомпании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

В свою очередь, в пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что информация об участии компании в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии не соответствует действительности, добавив, что регулярные рейсы в Сирию, Ирак и по маршруту Стамбул–Минск не осуществляются.

Как заявил замглавы МИД России Александр Грушко, Москва отреагирует, если Евросоюз введет санкции против «Аэрофлота» из-за ситуации с беженцами. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заявление о вовлеченности «Аэрофлота» в миграционный кризис на границе Белоруссии являются неправдой.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников 11 ноября обратил внимание на то, что, заявляя о возможном введении санкций против «Аэрофлота», Евросоюз пытается надавить на Россию. Он уточнил, что это делается для того, чтобы Москва, в свою очередь, оказала влияние на Минск в вопросе миграционного кризиса.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. Варшава и другие страны ЕС обвиняют в сложившейся ситуации Минск. В Белоруссии, в свою очередь, категорически отвергли обвинения, указав, что именно политика европейцев привела к кризису.

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