На Камчатке двое мужчин утонули при попытке пересечь реку на машине

На Камчатке двое мужчин утонули при попытке пересечь реку на машине

2021-11-11 15:32:15

2021-11-11 15:32:15

2021-11-11 15:32:15

2021-11-11 15:32:15

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