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В Совфеде назвали незаконными возможные санкции против «Аэрофлота»

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал незаконными возможные рестрикции в отношении «Аэрофлота» после того, как в западных СМИ появились сообщения о якобы причастности авиаперевозчика к миграционному кризису на белорусско-польской границе. Об этом 11 ноября сообщил РЕН ТВ.

«Слава богу, такого рода действия наших, скажем так, партнеров, не зависят от решений того или иного издания, и я часть этих партнеров знаю лично. Эти люди достаточно профессиональны, чтобы понять, что любого рода экстракции тут же обернуться ответными адекватными мерами», — отметил Климов.

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На подобные решения, если они будут приняты, незамедлительно последует очень жесткий ответ, подчеркнул парламентарий.

Евросоюз (ЕС) ежедневно теряет на санкционной истории примерно €300 млн, добавил он.

Накануне стало известно, что власти ЕС обсуждают санкции против «Аэрофлота» в рамках нового санкционного пакета в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса.

При этом о том, что возможные санкции ЕС против Белоруссии из-за ситуации с беженцами на границе с Польшей могут затронуть авиакомпании, рассказал 10 ноября глава МИД Австрии Михаэль Линхарт. По его словам, отправка людей к границе является нарушением прав человека и шантажом.

За два дня до этого немецкое издание Bild сообщило, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines якобы участвуют в перевозке мигрантов из Белоруссии в Германию.

Вместе с тем Польша 10 ноября направила Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы в случае, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе». Днем ранее в стране заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе.

9 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в настоящее время Польша стягивает крупнокалиберную военную технику к границе. По словам главы ведомства, сейчас на государственной границе находится более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых есть женщины и дети.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Европейского союза. В ответ на это польские военные применяли слезоточивый газ. Однако уже 9 ноября две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и возвращены на территорию Белоруссии.

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