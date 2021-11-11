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Иммунолог назвал способ получить высокую дозу антител от COVID-19

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Чтобы организм смог выработать ударную дозу антител против коронавирусной инфекции, через полгода после вакцинации необходимо пройти ревакцинацию. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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Болибок отметил, что после первой вакцинации иммунная система вырабатывает высокий уровень антител, но со временем их число будет снижаться, если не будет контакта с инфекцией.

«Если же будет повторное заражение или повторный контакт с вирусом при ревакцинации, то тут уже вступят в действие клетки памяти. А клеточный иммунитет долгосрочный, он будет поддерживать человека долго, дольше пяти месяцев. И уровень антител будет совершенно огромный — в моей практике были случаи от 2000 до 5600 балл на миллилитр», — рассказал иммунолог сайту URA.RU.

Болибок отметил, что именно повторная вакцинация дает ударную дозу антител для защиты организма. При этом является самым безопасным способом подстегнуть иммунную систему.

Днем ранее, 10 ноября, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, что уровень антител к коронавирусу не является показанием к ревакцинации или отказу от нее.

Как напомнила Ткачева, ревакцинироваться надо через полгода после первой вакцинации или через полгода после перенесенного COVID-19. Ревакцинация нужна как молодым, так и пожилым гражданам, отметила врач.

9 ноября врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал «Спутник V» самым эффективным препаратом при ревакцинации от коронавируса. По его словам, если вакцинация проходила другим препаратом, а ревакцинация «Спутником V», то побочных эффектов никаких не будет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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