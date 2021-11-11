Говорят и показывают: объявлен шорт-лист премии «За верность науке»

11 ноября стал известен состав шорт-листа VII Всероссийской премии «За верность науке». Премия поддерживает проекты, направленные на популяризацию научных достижений, повышение престижа профессиональной научной деятельности в России и развитие профессиональной научной коммуникации. В шорт-лист вошли лучшие за 2021 год ТВ- и радиопрограммы, печатные и интернет-издания. Решение принималось на заседании экспертного совета VII Всероссийской премии «За верность науке». Там же был объявлен шорт-лист участников в 14 номинациях. Победители премии станут известны на торжественной церемонии награждения лауреатов и дипломантов, запланированной на конец ноября.

— В этом году экспертному совету было представлено рекордное количество заявок ― 744, из них в шорт-лист отобрано 74, — заявила сопредседатель экспертного совета премии, заместитель министра науки и высшего образования России Елена Дружинина. — Выбор был действительно непростой, качество заявок в этом году очень высокое. Отмечу, что в финальный тур вышли сильные региональные и университетские проекты, которые составили достойную конкуренцию федеральным СМИ.

Теперь перед экспертами стоит еще одна трудная задача ― выбрать лучшего в каждой номинации. Как рассказала Елена Дружинина, список лауреатов и дипломантов будет представлен оргкомитету и объявлен на торжественной церемонии награждения.

Однако уже сейчас можно поздравить участников шорт-листа премии. Одним из них по праву стала телевизионная программа «Картина мира с Михаилом Ковальчуком», которая сейчас выходит на канале «Россия-Культура». Михаил Ковальчук — известный физик, специалист в области рентгеноструктурного анализа, член-корреспондент РАН, президент НИЦ «Курчатовский институт».

В число лучших периодических изданий вошел журнал «Популярная механика», также в другой номинации отмечен и сайт проекта.

Одним из лучших научно-просветительских проектов года стал Фестиваль актуального научного кино (ФАНК). В эту номинацию вошла акция «На острие науки», которую организовал координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Немало в шорт-листе и ученых, чей вклад в популяризацию науки отмечен экспертным советом премии. Одним из них является Юрий Оганесян, академик РАН, научный руководитель лаборатории ядерных реакций ОИЯИ.

Победителей ждут денежные призы, а также специальные награды за популяризацию космической и атомной отраслей и национального проекта «Наука и университеты»: поездка на космодром Восточный или Байконур, участие в экспедиции к Северному полюсу на «Ледоколе знаний» в августе 2022 года и продвижение собственного научно-популярного проекта.

Организатором премии традиционно выступает Минобрнауки России, партнерами мероприятия являются Российская академия наук, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд финансовую часть премии формирует благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».