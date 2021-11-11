Вирусолог поддержал подготовку законопроектов о QR-кодах в транспорте и кафе

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал в четверг, 11 ноября, сообщение о том, что в России идет подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Эксперт отметил, что положительно относится к этой инициативе и считает, что это правильная мера.

«Эта мера обеспечит лучшую жизнь для людей, которые провакцинируются, и создаст неудобства людям, которые вакцинироваться не хотят. Сейчас самая главная задача борьбы с пандемией — это как можно больше вакцинированных людей», — заключил эксперт в беседе с RT.

Ранее в этот день оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что законопроекты об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте, кафе и магазинах разрабатываются, пишет «Ридус».

Об их внесении на рассмотрение депутатов Госдумы оперштаб сообщит дополнительно.

Конкретные объекты, на посещение которых вводятся QR-коды, определят главы регионов.

До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля возможность останется только у имеющих медотвод от прививки.

Законопроектом медлаборатории будут обязаны передавать результаты ПЦР-тестов на портал «Госуслуги» в течение суток, чтобы исключить задержки. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не коснется.

Второй законопроект предусматривает, что на междугородных и международных рейсах введут обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод.

При этом глава Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров рассказал «Известиям» в четверг, что бизнес предложил властям следующий сценарий при работе с QR-кодами в рознице: предъявлять их не в момент входа в объект, а тогда, когда человек расплачивается за свои покупки.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил отмену антиковидных ограничений и QR-кодов после того, как пандемия кончится. Он сообщил, что на федеральном уровне дополнительных ограничений по коронавирусу пока не планируется.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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