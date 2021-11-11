Прямой эфир
Мир
ЕС продлил санкции за буровые работы Турции в Средиземноморье
Общество
Синоптик предупредил москвичей о снегопадах и морозе
Мир
В лагере мигрантов на белорусско-польской границе произошла давка
Общество
В ГД поддержали идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах
Мир
РФ выступила за признание COVID-сертификатов без привязки к препаратам
Экономика
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год
Мир
Цена на газ выросла после угроз Лукашенко перекрыть газопровод в ЕС
Наука
На британском острове найдены останки динозавра с редким луковицеобразным носом
Армия
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик Великобритании возле Крыма
Общество
QR-коды будут требовать в городском и пригородном транспорте в Татарстане
Сюжет:

Вирусолог поддержал подготовку законопроектов о QR-кодах в транспорте и кафе

Вирусолог Альтштейн поддержал проект о QR-кодах в транспорте и кафе
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал в четверг, 11 ноября, сообщение о том, что в России идет подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Привить железной рукой: может ли вакцинация стать обязательной
Петербург, Ставропольский, Алтайский края и другие регионы РФ предписали предупредить COVID-19 у пожилых людей

Эксперт отметил, что положительно относится к этой инициативе и считает, что это правильная мера.

«Эта мера обеспечит лучшую жизнь для людей, которые провакцинируются, и создаст неудобства людям, которые вакцинироваться не хотят. Сейчас самая главная задача борьбы с пандемией — это как можно больше вакцинированных людей», — заключил эксперт в беседе с RT.

Ранее в этот день оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что законопроекты об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте, кафе и магазинах разрабатываются, пишет «Ридус».

Об их внесении на рассмотрение депутатов Госдумы оперштаб сообщит дополнительно.

Конкретные объекты, на посещение которых вводятся QR-коды, определят главы регионов.

До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля возможность останется только у имеющих медотвод от прививки.

Законопроектом медлаборатории будут обязаны передавать результаты ПЦР-тестов на портал «Госуслуги» в течение суток, чтобы исключить задержки. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не коснется.

Второй законопроект предусматривает, что на междугородных и международных рейсах введут обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод.

При этом глава Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров рассказал «Известиям» в четверг, что бизнес предложил властям следующий сценарий при работе с QR-кодами в рознице: предъявлять их не в момент входа в объект, а тогда, когда человек расплачивается за свои покупки.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил отмену антиковидных ограничений и QR-кодов после того, как пандемия кончится. Он сообщил, что на федеральном уровне дополнительных ограничений по коронавирусу пока не планируется.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021