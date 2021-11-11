В России готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в настоящий момент прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Об этом говорится в сообщении оперштаба, опубликованном в четверг, 11 ноября.

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты», — указано в заявлении.

Ранее в этот день РБК со ссылкой на источники уточнил, что первый законопроект предусматривает поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». По словам самого источника, данная мера носит экстренный характер с учетом сложной ситуации с коронавирусом. При этом подобное требование будет действовать до июня 2022 года.

Вместе с тем 11 ноября стало известно, что в Татарстане систему QR-кодов внедрят во всем общественном транспорте — городском, пригородном и межмуниципальном. Пассажиры смогут воспользоваться услугами общественного транспорта при предъявлении либо бумажного, либо электронного сертификата о вакцинации, добавляет «Газета.Ru».

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в тот же день указал на то, что если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно. По его словам, данная мера эффективна.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, днем ранее отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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