Прямой эфир
Мир
ЕС продлил санкции за буровые работы Турции в Средиземноморье
Общество
Синоптик предупредил москвичей о снегопадах и морозе
Мир
В лагере мигрантов на белорусско-польской границе произошла давка
Общество
В ГД поддержали идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах
Мир
РФ выступила за признание COVID-сертификатов без привязки к препаратам
Экономика
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год
Мир
Цена на газ выросла после угроз Лукашенко перекрыть газопровод в ЕС
Наука
На британском острове найдены останки динозавра с редким луковицеобразным носом
Армия
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик Великобритании возле Крыма
Общество
QR-коды будут требовать в городском и пригородном транспорте в Татарстане

В Минцифры сообщили о рекордной по мощности атаке на портал «Госуслуги»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В среду, 10 ноября, на портал «Госуслуги» была проведена рекордная по мощности кибератака, специалисты ее отразили. Об этом 11 ноября сообщили в Минцифры РФ.

Один на всех: зачем Минздрав вводит новый сертификат о вакцинации
Будет ли этот документ защищен от подделок лучше предыдущих

По данным ведомства, мощность кибератаки составила 680 Гигабит в секунду.

«Работоспособность портала «Госуслуги» восстановлена, проблемы со входом на портал у некоторых пользователей фиксировались в течение 20 минут», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Специалисты портала устанавливают причины произошедшего.

В четверг пользователи сервиса испытывали временные проблемы с доступом к порталу «Госуслуги». При этом на сайте отмечалось, что он недоступен по техническим причинам.

Предыдущий сбой произошел 8 ноября. Тогда также возникали проблемы при загрузке главной страницы сайта, а некоторые пользователи не могли войти в личный кабинет сервиса. Россияне жаловались на блокировку сертификатов о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к прививке или о перенесенном заболевании.

В результате сбоя сроки действия этих сертификатов сократились с 12 до шести месяцев. В тот же день их восстановили большинству пользователей портала.

На следующий день глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал, что сбой затронул 300 тыс. из 50 млн пользователей сервиса, но неполадку специалисты устранили за четыре часа. По его словам, ведомство проведет дополнительные тестирования портала «Госуслуги» после сбоя с QR-кодами. По его словам, ситуация контролируется.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021