В Минцифры сообщили о рекордной по мощности атаке на портал «Госуслуги»

В среду, 10 ноября, на портал «Госуслуги» была проведена рекордная по мощности кибератака, специалисты ее отразили. Об этом 11 ноября сообщили в Минцифры РФ.

По данным ведомства, мощность кибератаки составила 680 Гигабит в секунду.

«Работоспособность портала «Госуслуги» восстановлена, проблемы со входом на портал у некоторых пользователей фиксировались в течение 20 минут», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Специалисты портала устанавливают причины произошедшего.

В четверг пользователи сервиса испытывали временные проблемы с доступом к порталу «Госуслуги». При этом на сайте отмечалось, что он недоступен по техническим причинам.

Предыдущий сбой произошел 8 ноября. Тогда также возникали проблемы при загрузке главной страницы сайта, а некоторые пользователи не могли войти в личный кабинет сервиса. Россияне жаловались на блокировку сертификатов о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к прививке или о перенесенном заболевании.

В результате сбоя сроки действия этих сертификатов сократились с 12 до шести месяцев. В тот же день их восстановили большинству пользователей портала.

На следующий день глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал, что сбой затронул 300 тыс. из 50 млн пользователей сервиса, но неполадку специалисты устранили за четыре часа. По его словам, ведомство проведет дополнительные тестирования портала «Госуслуги» после сбоя с QR-кодами. По его словам, ситуация контролируется.