Улицу Чехова в Омске достроят в ноябре

Cтроительство улицы Чехова в центре Омска завершено на 80%. Объект планируется сдать в ноябре. Дорога протяженностью 230 м должна связать улицы Щербанева и Краснофлотская. Работы стоимостью почти 47,4 млн рублей организованы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» национального проекта «Жилье и городская среда».

В городском департаменте строительства сообщили, что дорога готова на 80%, отмечает ИА «Город55». Рабочие полностью уложили асфальт, ведется благоустройство прилегающей территории. Там выполняют гидропосев газонной травы, устанавливают освещение и высаживают деревья.

В 2022 году в Омске отремонтируют Ленинградский и Комсомольский мосты, а также мост 60-летия ВЛКСМ. Кроме того, начнется реконструкция транспортной развязки на станции Входная.