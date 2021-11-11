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Филолог заявил о неготовности общества к глобальным изменениям в русском языке

Филолог Осадчий заявил о неготовности общества к изменениям в русском языке
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Проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий заявил, что к глобальным реформам орфографии российское общество еще не готово. Об этом сообщает 11 ноября «РИА Новости».

«Я лично считаю, что можно двигаться к фонетическому принципу правописания, избегая случаев, когда написание и произношение сильно отличаются, но это мое личное мнение. Пока никто этого делать не планирует», — сказал эксперт.

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При это он отметил, что россияне не готовы именно к реформам такого масштаба, которые сопоставимы с реформами времен Петра I, когда за каждым предложением того или иного нововведения стояли фундаментальные знания языковедов Императорской академии наук.

«Есть практические причины для упрощения сложнейшей орфографии русского языка, ведь дети в школе тратят невероятное количество времени на изучение правил написания», — сказал он.

Ранее, 9 ноября, Минпросвещения опубликовало проект новых правил русской орфографии и пунктуации. Как сообщалось, актуальные правила были утверждены еще в 1956 году, но с тех пор возникли многие неточности и пробелы. В ведомстве подчеркнули, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.

Главный редактор сайта «Грамота.ру», ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Владимир Пахомов, в свою очередь, заметил, что проект новых правил не станет глобальной реформой языка, а лишь поможет актуализировать уже существующие нормы.

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