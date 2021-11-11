Власти Польши не разрешили ЕК посетить границу с Белоруссией

Власти Польши не разрешили представителям Еврокомиссии (ЕК) посетить польско-белорусскую границу для оценки масштабов миграционного кризиса. Об этом 11 ноября сообщил официальный представитель ЕК Адальберт Янс.

«Наш диалог с Польшей продолжается, мы пока не получили подтверждения, что коллеги из Еврокомиссии получили возможность визита на границу. Мы, безусловно, подчеркиваем важность для нас этого визита», — заявил Янс, слова которого приводит ТАСС.

Также в ЕК отметили что строительство стен и барьеров на границе Евросоюза не противоречит правам человека.

Ранее в этот день пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина заявил, что Польша не намерена пускать нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока на свою территорию.

Накануне президент России Владимир Путин и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. Как уточнили в Кремле, стороны договорились продолжить обсуждение темы.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Варшава и Вильнюс не обращались к Москве с просьбой помочь решить миграционный кризис на границе с Белоруссией.

9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

Польские военные применяли слезоточивый газ. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов прорвались через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и возвращены на территорию Белоруссии.