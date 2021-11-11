Прямой эфир
Экономика
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год
Общество
Краснодарский край ввел обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Общество
Оперштаб подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах в транспорте и кафе
Культура
Правительство выделит более 2 млрд рублей на поддержку учреждений культуры
Культура
Эрмитаж открыл первую в своей истории выставку NFT-искусства
Мир
Очередь из фур на 30 км образовалась на границе Белоруссии и Польши
Экономика
Россияне досрочно установили рекорд по числу взятых за год кредитов наличными
Авто
ГИБДД проведет рейды по выявлению зарегистрированных на детей авто
Экономика
Маск продал акции Tesla на $1,1 млрд
Мир
Сторонники оппозиции Армении попытались прорваться в здание правительства

В Москве преподавателя математики арестовали по обвинению в педофилии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мещанский суд Москвы заключил под стражу преподавателя математики Евгения Золина по делу о педофилии. Об этом со ссылкой на пресс-службу судебного органа 11 ноября сообщает РЕН ТВ.

Согласно материалам дела, педагога обвиняют в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

«Нашли по часам»: «умный» гаджет спас российскую девочку от педофила
Эксперты рассказали о пользе технологий для детской безопасности

По данным телеканала, в сентябре в столичную полицию поступили обращения от родителей двух школьниц 2009 и 2015 года рождения, которые обвинили Золина сексуальных домогательствах к их детям в одном из домов в центре города.

Ранее, 13 сентября, сообщалось, что правоохранительные органы Новосибирской области проверяют информацию о действиях педофила в отношении несовершеннолетних в городе Искитим. По данным полиции, 12-летний мальчик рассказал продавщице одного из местных магазинов, что взрослый человек совершил действия сексуального характера над ним и двумя семилетними детьми.

10 сентября партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021