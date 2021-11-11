В Москве преподавателя математики арестовали по обвинению в педофилии

Мещанский суд Москвы заключил под стражу преподавателя математики Евгения Золина по делу о педофилии. Об этом со ссылкой на пресс-службу судебного органа 11 ноября сообщает РЕН ТВ.

Согласно материалам дела, педагога обвиняют в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

По данным телеканала, в сентябре в столичную полицию поступили обращения от родителей двух школьниц 2009 и 2015 года рождения, которые обвинили Золина сексуальных домогательствах к их детям в одном из домов в центре города.

Ранее, 13 сентября, сообщалось, что правоохранительные органы Новосибирской области проверяют информацию о действиях педофила в отношении несовершеннолетних в городе Искитим. По данным полиции, 12-летний мальчик рассказал продавщице одного из местных магазинов, что взрослый человек совершил действия сексуального характера над ним и двумя семилетними детьми.

10 сентября партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет.