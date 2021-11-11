Россия поможет Мали в борьбе с угрозами территориальной целостности

Москва осознает необходимость подкрепить обороноспособность Мали в условиях возросшей активности террористов и помочь стране в вопросе сохранения территориальной целостности. Об этом 11 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы понимаем необходимость подкрепить антитеррористический потенциал Мали. Как я уже сказал, по государственной линии мы поставляем соответствующее оборудование, вооружение, боеприпасы. Будем делать все, чтобы не допустить угроз государственности и территориальной целостности Мали»,— сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой Абдулой Диопом.

По словам Лаврова, нельзя допустить вакуум власти, который может возникнуть на севере страны в связи с решением Франции вывести части своего контингента из Мали и закрыть три военные базы из пяти в районах, где наиболее активны террористические образования.

Также глава российского МИДа указал на то, что Москва будет выполнять все подписанные с Мали контракты в сфере военно-технического сотрудничества на фоне сохраняющейся угрозы терроризма в стране.

Кроме того, Лавров отметил, что принял приглашение посетить Мали, и добавил, что сроки визита будут согласованы дополнительно.

Военный переворот в Мали произошел на фоне гражданских волнений 18 августа 2020 года. Тогда мятежники захватили президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сиссе, председателя национального собрания Мали Мусу Тимбине и министра экономики и финансов страны Абдулая Даффе. Также был пленен ряд высокопоставленных чиновников. Оппозиция требовала отставки Кейты, военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.

Группа военных назначила временным президентом Мали Ба Ндао, однако в мае 2021 года он был смещен военными, и постановлением конституционного суда вице-президент Ассими Гоита стал президентом Мали переходного периода и главой государства.