В России ситуация с пандемией сложилась крайне тревожная. В последние месяц-полтора почти ежедневно обновляются суточные рекорды смертности. Каждый день мы теряем население поселка городского типа. Поэтому меры, на которое вынужденно предлагает пойти правительство, стали ответом на эту фактически чрезвычайную ситуацию.

В скором времени, судя по всему, воспользоваться самолетом или поездом можно будет только при наличии документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, справок о перенесенной болезни или противопоказаний к прививке. К слову, этот самый QR-код можно будет получить в МФЦ при предъявлении паспорта.

Новые правила начнут действовать постепенно, по мере готовности к новшеству всех транспортных систем и самих граждан. До этого при посадке в самолет или на поезд отсутствие документов о вакцинации или перенесенном заболевании можно заменить предъявлением отрицательного ПЦР-теста.

В правительстве считают, что введение подобных мер санитарно-эпидемиологического контроля позволит резко снизить распространение вируса по всей стране. Ограничения не касаются передвижения в городах и по территории отдельно взятого региона. Зато по возвращении граждан из-за границы нужно будет предъявлять обязательный тест ПЦР.

В случае отсутствия перечисленных медицинских документов деньги за билеты пассажирам будут возвращены в течение 30 дней. Для транспортных компаний при сокращении пассажиропотока и возврата билетов, скорее всего, будет предусмотрена компенсация выпадающих доходов.

Надо признать, что в течение почти двух лет распространения смертельного опасного вируса по всему миру продолжают вести дискуссии о правах и свободах граждан, которые якобы затронуты ковидными ограничениями в части свободы передвижения, права на собрания и демонстрации. Во Франции, например, «пропуск здоровья» требуется для посещения ресторанов, баров, тренажерных залов, а также для поездок на поезде и в самолете на дальние расстояния. Италия вводит ковид-паспорта, наличие которых позволяет владельцам передвигаться в пределах ЕС, посещать религиозные собрания, столовые, открытые общественные места, и культурные мероприятия.

Эпидемия коронавируса трансформировала права на труд, отдых, охрану здоровья, медицинскую помощь и вероисповедание. Из-за локдаунов остановилась мировая промышленность, сама собой в лучшую сторону стала меняться экология.

В некоторых странах власти были вынуждены ввести жесткие меры борьбы с пандемией. В Италии и Австрии сотрудники теперь должны предъявить QR-код либо отрицательный результат ПЦР-теста, чтобы попасть на рабочее место. В некоторых американских штатах ввели обязательную вакцинацию для муниципальных служащих, полицейских, медиков и военнослужащих.

Тревожная эпидемситуация в ряде случаев затронула даже право на участие в управлении государством. Далеко ходить не надо — например, в Хакасии санитарный врач запретила проведение очередной сессии Верховного совета республики.

Но больнее всего пандемия ударила по экономике. Из-за локдаунов были нарушены внешние и внутренние экономические связи, замерли транспорт, производство и стройка, были закрыты кафе и рестораны, изменились характер и формы потребления, нарушился баланс спроса и предложения — основного фактора ценообразования в рыночной экономике.

Отложенные последствия локдаунов мы испытываем до сих пор. Так, изменения коснулись практически всей структуры национальной экономики. Сегодня активнее всего развивается все, что связано с интернет-технологиями, тогда как в некоторых традиционных отраслях экономики мы, к сожалению, видим реальное сокращение производства. В такой ситуации всем нам придется идти на все более жесткие ограничения. До тех пор, пока не будет выработан коллективный иммунитет.

В общем и целом, следует признать и согласиться, что предлагаемые меры вынужденные и ситуативные, конечная цель которых в общем благополучии и защите общества и экономики от страшного вируса.

Автор — заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС при президенте РФ (в 2013–2021 годах — начальник управления по борьбе с картелями ФАС)

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