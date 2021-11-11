Удмуртии выделят 506 млн рублей на компенсацию ущерба от засухи

Удмуртии выделят 506 млн рублей на компенсацию убытков сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи. Деньги поступят из федерального бюджета. Речь идет о возмещении части затрат, связанных с производством зерна и покупкой кормов для дойного стада.

В целом АПК Удмуртии в этом году получит господдержку в объеме 3,8 млрд рублей.

Министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова отметила, что важно учитывать эффективность предоставляемых субсидий. По итогам года ожидается снижение, поскольку проекты в агропромышленном комплексе имеют высокую капиталоемкость и начнут приносить налоги в бюджет в течение 3–5 лет.

Udm.info напоминает, что в 2020 году минсельхоз Удмуртии получил поддержку на 3,4 млрд рублей, а в 2019-м — только 2,3 млрд рублей. По объему поддержки республика занимает пятое место в Приволжском федеральном округе.

В августе сообщалось, что от засухи в Удмуртии погибло 24% всех посевов. В целом пострадала территория в 73,6 тыс. га, в том числе кормовые травы погибли на площади 25 тыс. га, зерновые и зернобобовые — на 42,3 тыс. га.

Огромное количество насекомых-вредителей уничтожили большую часть урожая рапса и овощей. От жары пострадали и сельхозживотные.