QR-коды будут требовать в городском и пригородном транспорте в Татарстане

В Татарстане систему QR-кодов внедрят во всем общественном транспорте — городском, пригородном и межмуниципальном. Об этом сообщили в четверг, 11 ноября, в оперативном штабе республики по борьбе с COVID-19.

«По поручению президента Республики Татарстан Рустама Минниханова рабочая группа во главе с первым вице-премьером провела совещание по организации работы общественного транспорта с использованием QR-кодов», — указано в заявлении.

Таким образом, пассажиры смогут воспользоваться услугами общественного транспорта при предъявлении либо бумажного, либо электронного сертификата о вакцинации. Помимо этого, при необходимости перевозчики получат субсидии на приобретение технических средств для проверки QR-кодов, добавляет издание Tatar Inform.

Кроме того, в настоящее время власти Татарстана подготовили обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки.

О том, что в республике распространят данную систему на общественный транспорт, стало известно 6 ноября. Отмечалось, что для поездок гражданам необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации или справку о перенесенной болезни. Система QR-кодов будет обязательной для всех граждан старше 18 лет, добавили в пресс-службе президента республики.

Вместе с тем 11 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в настоящее время разрабатываются законопроекты об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте, кафе и магазинах. Об их внесении на рассмотрении депутатов Госдумы оперштаб сообщит дополнительно.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, днем ранее отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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