Оскорбившего Зеленского депутата рады обвинили в хулиганстве

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в хулиганстве исключенному из фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» депутату Гео Леросу, который показал оскорбительный жест президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом 11 ноября сообщается на официальном сайте ведомства.

«Народному депутату предъявлено обвинение в хулиганстве в стенах парламента. Он подозревается в грубом нарушении общественного порядка. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказано в сообщении, где также уточняется, что санкция соответствующей статьи предусматривает штраф, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы до 5 лет.

Между тем, в ГБР предположили, что действия Лероса объясняются его желанием создать собственный медийный и политический имидж, а также повысить свою узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков.

Ранее, 10 ноября, сообщалось, что внефракционный депутат рады Гео Лерос адресовал неприличный жест украинскому лидеру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку, которые прибыли в раду, чтобы представить кандидатуру бывшего вице-премьера Алексея Резникова на пост министра обороны. В ходе заседания Лерос с трибуны начал выкрикивать оскорбления в отношении Зеленского и Ермака, после чего показал первому средний палец.

Позднее в тот же день из-за неприличного жеста в адрес президента Украины регламентный комитет рады рекомендовал лишить Лероса права принимать участие в пяти пленарных заседаниях. Перед этим фракция Зеленского «Слуга народа» призвала комитет дать оценку действиям депутата и вынести соответствующее решение.