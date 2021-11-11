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Оскорбившего Зеленского депутата рады обвинили в хулиганстве

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в хулиганстве исключенному из фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» депутату Гео Леросу, который показал оскорбительный жест президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом 11 ноября сообщается на официальном сайте ведомства.

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«Народному депутату предъявлено обвинение в хулиганстве в стенах парламента. Он подозревается в грубом нарушении общественного порядка. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказано в сообщении, где также уточняется, что санкция соответствующей статьи предусматривает штраф, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы до 5 лет.

Между тем, в ГБР предположили, что действия Лероса объясняются его желанием создать собственный медийный и политический имидж, а также повысить свою узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков.

Ранее, 10 ноября, сообщалось, что внефракционный депутат рады Гео Лерос адресовал неприличный жест украинскому лидеру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку, которые прибыли в раду, чтобы представить кандидатуру бывшего вице-премьера Алексея Резникова на пост министра обороны. В ходе заседания Лерос с трибуны начал выкрикивать оскорбления в отношении Зеленского и Ермака, после чего показал первому средний палец.

Позднее в тот же день из-за неприличного жеста в адрес президента Украины регламентный комитет рады рекомендовал лишить Лероса права принимать участие в пяти пленарных заседаниях. Перед этим фракция Зеленского «Слуга народа» призвала комитет дать оценку действиям депутата и вынести соответствующее решение.

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