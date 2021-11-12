Британские ученые назвали алкоголь спасителем человечества

Предки людей когда-то научились усваивать алкоголь, что спасло человечество от вымирания. Об этом заявили ученые из университета Эксетера в Великобритании, передает портал Phys.org.

Как отмечают авторы исследования, около 10 млн лет назад различные виды приматов конкурировали друг с другом за пищу. Предки человека не могли употреблять перезрелые фрукты из-за содержания в них этилового спирта, который провоцировал сильное отравление.

Однако организм обезьян научился усваивать алкоголь, в результате чего животные смогли поедать перезрелые плоды без риска для здоровья.

Эксперты уточняют, что разделение линий шимпанзе и человека произошло около 5,5 млн лет назад. Этим объясняется тот факт, что некоторые виды современных обезьян могут усваивать алкоголь.

2 ноября были опубликованы результаты исследования Грайфсвальдского университета в Германии, которые развеяли миф о том, что умеренное потребление алкоголя снижает риски преждевременной смерти. Ученые пришли к выводу, что алкоголь не защищает от преждевременной смерти. Просто те, кто от него отказывается, зачастую делают это из-за проблем со здоровьем, от которых впоследствии и умирают.

В августе врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева в беседе с «Известиями» отметила, что красное вино полезнее белого, так как содержит ресвератрол, оказывающий положительное влияние на здоровье. При этом специалист отметила, что норма употребления вина составляет не более одного бокала в день.