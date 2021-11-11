В Kia рассказали о новом электрическом концепт-каре

Компания Kia опубликовала первые изображения концепт-кара EV9 Concept. Премьера модели состоится 17 ноября на автошоу в Лос-Анджелесе (США). Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем в редакцию «Известий» 11 ноября.

Отмечается, что модель создадут на масштабируемой платформе E-GMP, разработанной специально для машин с полностью электрическими силовыми установками. Это шасси предусматривает модификации как с одним мотором, так и с двумя силовыми агрегатами.

Дизайн модели выполнен в ультрасовременной стилистике. Компьютерные изображения салона подтверждают, что интерьер ориентирован именно на то, чтобы сформировать для водителя и пассажиров светлое пространство, позволяющее проводить трансформации и адаптацию его для удобства путешествующих во время поездки.

Серийная версия Kia EV9 станет электрической альтернативой кроссоверу Telluride, который предлагают исключительно с двигателями внутреннего сгорания.

8 октября сообщалось, что Kia начала продажи в России обновленного седана K5.

Автомобиль получил новый фирменный логотип. Кроме того, появился новый цвет кузова под названием Runway Red (красный), а на смену серебряному цвету Silky Silver пришел стальной серый цвет Steel Grey. Также в комплектациях GT Line и GT Line+ появился новый вариант отделки салона красной кожей.