Прямой эфир
Экономика
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год
Общество
Краснодарский край ввел обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Общество
Оперштаб подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах в транспорте и кафе
Культура
Правительство выделит более 2 млрд рублей на поддержку учреждений культуры
Культура
Эрмитаж открыл первую в своей истории выставку NFT-искусства
Мир
Очередь из фур на 30 км образовалась на границе Белоруссии и Польши
Экономика
Россияне досрочно установили рекорд по числу взятых за год кредитов наличными
Авто
ГИБДД проведет рейды по выявлению зарегистрированных на детей авто
Экономика
Маск продал акции Tesla на $1,1 млрд
Мир
Сторонники оппозиции Армении попытались прорваться в здание правительства

Песков: Путин обеспокоен действиями США в Черном море

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин встревожен присутствием США в Черном море и следит за ситуацией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Абсолютно является предметом его обеспокоенности (действия Соединенных Штатов в Черном море. — Ред.), и он об этом говорил», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что российский лидер следит за ситуаций в черноморском регионе в режиме реального времени.

«Есть постоянные оперативные контакты между военными, по деконфликтингу и так далее. В целом были контакты по линии федеральных штабов и так далее, что весьма позитивно. Но подобные действия в непосредственной близости от наших границ, конечно, не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности, об этом говорилось — и глава государства, и министр обороны», — отметил Песков.

Флаг у ворот: зачем НАТО стягивает войска в Черноморский регион
В Минобороны России считают, что США создают многонациональную вооруженную группировку у границ России

Песков также заявил, что переговоров между администрациями президентов по данному вопросу не было, дополняет «Газета.RU».

В настоящее время в Черноморском регионе находятся американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Россия встревожена обстановкой в Черном море из-за непрекращающихся провокаций США и НАТО, их действия являются игрой с огнем.

По его словам, риски столкновения в Черном море возрастают, это очередная попытка испытать Россию на прочность. Он также подчеркнул, что РФ готова к любым провокациям.

В свою очередь депутат Европарламента, французский политик Тьерри Мариани 11 ноября заявил, что присутствие кораблей ВМС США и маневры НАТО в Черном море у границ России являются явной провокацией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 ноября подчеркнул, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. Он отмечал, что действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в Основополагающем акте Россия — НАТО.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021