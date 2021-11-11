Песков: Путин обеспокоен действиями США в Черном море

Президент России Владимир Путин встревожен присутствием США в Черном море и следит за ситуацией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Абсолютно является предметом его обеспокоенности (действия Соединенных Штатов в Черном море. — Ред.), и он об этом говорил», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что российский лидер следит за ситуаций в черноморском регионе в режиме реального времени.

«Есть постоянные оперативные контакты между военными, по деконфликтингу и так далее. В целом были контакты по линии федеральных штабов и так далее, что весьма позитивно. Но подобные действия в непосредственной близости от наших границ, конечно, не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности, об этом говорилось — и глава государства, и министр обороны», — отметил Песков.

Песков также заявил, что переговоров между администрациями президентов по данному вопросу не было, дополняет «Газета.RU».

В настоящее время в Черноморском регионе находятся американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Россия встревожена обстановкой в Черном море из-за непрекращающихся провокаций США и НАТО, их действия являются игрой с огнем.

По его словам, риски столкновения в Черном море возрастают, это очередная попытка испытать Россию на прочность. Он также подчеркнул, что РФ готова к любым провокациям.

В свою очередь депутат Европарламента, французский политик Тьерри Мариани 11 ноября заявил, что присутствие кораблей ВМС США и маневры НАТО в Черном море у границ России являются явной провокацией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 ноября подчеркнул, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. Он отмечал, что действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в Основополагающем акте Россия — НАТО.