Америка, несмотря на то, что остается одним из крупнейших производителей нефти, оказалась в энергетическом кризисе. За океаном фиксируют рекордную стоимость моторного топлива за последние семь лет. Бензин на заправках подорожал в 1,5 раза до $3,42 за галлон (3,78 л). Это максимум с 2014 года, когда мировые цены были выше $115 за баррель. Более того, инфляция в Штатах уже побила тринадцатилетний рекорд. Правда, сегодня стоимость нефти на четверть ниже, чем в год сочинской Олимпиады, но ценники на заправках вызывают серьезную озабоченность у американских политиков.

Группа из 11 сенаторов-демократов написала письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести мораторий на экспорт нефти и задействовать стратегический резерв для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Как отмечается в заявлении политиков, распространенном Белым домом, семилетний максимум цен стал «чрезмерным бременем для семей и малых предприятий, пытающихся свести концы с концами». При этом сенаторы в своем обращении отметили, что недавнее решение ОПЕК+ является «целенаправленным манипулированием ценами путем ограничения предложения, что угрожает еще больше повысить и без того рекордные цены».

Да, несмотря на призывы американского лидера увеличить добычу на 600–800 тыс. баррелей в сутки, участники нефтяного альянса оставили на прошедшем в начале ноября заседании параметры сделки в прежнем виде — ежемесячно наращивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, которую в мае прошлого года сократили на 9,7 млн баррелей из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства.

При этом страны-участники соглашения ОПЕК+ руководствовались исключительно рыночными аргументами — балансом спроса и предложения, а также учли сезонный фактор и условия новой волны COVID-19. Более того, эксперты сделали акцент на том, что в самой Америке запасы нефти сегодня находятся на достаточно высоком уровне. Но эти доводы за океаном не услышали. Как отметил Джо Байден, у американской администрации есть «другие инструменты в арсенале», которые она намерена задействовать для стабилизации цен на нефтяном рынке. По его словам, он будет «говорить с другими странами в подходящее время», чтобы у них «в трубопроводах было больше энергии».

Тут стоит отметить, что «инструменты в арсенале» у американской стороны есть только в общении с «другими странами». В своем огороде американские политики не решаются на эксперименты. Отвечая на вопрос, почему бы США самим не увеличить добычу, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что «это решение принимают компании индивидуально». «США оперирует на конкурентном открытом рынке, и компании сами принимают решения», — подчеркнула она. Кстати, Америка не участвует в сделке ОПЕК+ кроме прочего еще и потому, что там действует закон, запрещающий любые картельные сговоры.

Запрет на экспорт сырой нефти был отменен Бараком Обамой в 2015 году. И если в первой половине десятилетия избыток нефти формировался прежде всего в США, вытесняя импортные поставки, то потом ей был залит весь мировой рынок. Поэтому неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года — из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке.

Двойные стандарты. Получается, что когда большинство стран производителей нефти сокращали свою добычу ради стабилизации цен, США добывали столько, сколько им угодно было, и держали таким образом свою долю. Но как только в стране возникли проблемы, американские политики почему-то посчитали, что можно указывать всему миру, что ему нужно делать в угоду только одной стране.

Хотя на самом деле, стоило бы разобраться в причинах происходящего внутри этого государства. Цены на бензин за океаном начали расти не вчера, и даже не месяц назад. В начале мая кибератаке подверглась Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США. В результате компания отключила некоторые системы, чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы.

Простой трубопровода привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К некоторым авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Агентство по окружающей среде США приостановило действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива. Впоследствии работу трубопровода удалось восстановить, но в стране возникла бензиновая паника. Аналитики отмечали, что таких ее масштабов в США не наблюдали со времен иранского кризиса 1970-х годов. Нарушение поставок топлива в двенадцать штатов «ускорило паническое поведение звереющей толпы», как заявлял FT Том Клоза, глобальный руководитель отдела аналитики энергетики Opis — подразделения исследовательской компании IHS Markit.

Сегодня американцы не столько напуганы возможностью новых атак, сколько помнят зимний энергокризис, когда аномальные морозы привели к росту цен на электроэнергию более чем на тысячу процентов. «Зеленая политика» Байдена не дает жителям Америки уверенности в надежности поставок, что заставляет многих запасаться впрок. Кроме того, огромное влияние на рост стоимости американской нефти оказало снятие ограничений на авиаперелеты в США. Спрос на авиационное топливо до сих пор не полностью восстановился после пандемии, так что в ближайшие месяцы он может стать ключевым драйвером потребления в этой стране.

В общем, пока предложение сенаторов о запрете экспорта пока не нашло никакого отклика в Белом доме. Как отметила Карин Жан-Пьер, у нее «нет ничего конкретного» по этому вопросу. «Могу просто сказать вам, что мы здесь делаем, а именно призываем ОПЕК увеличить поставки [нефти]», — вновь заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома, отвечая на вопрос, рассматривает ли президент данное предложение. А Байден в свою очередь просто поручил «принять меры по снижению цен на энергоресурсы в США». По его словам, он «дал поручение Национальному экономическому совету предпринять меры для того, чтобы попытаться сильнее снизить эти цены».

Какими они будут пока не совсем понятно, однако очевидно, что, если экспорт будет ограничен, это приведет к усилению дефицита на глобальном нефтяном рынке, а соответственно — к росту цен. Байден должен это понимать, как и то, что запретить поставки «черного золота» на мировые рынки ему попросту не даст сделать нефтяное лобби, которое в Америке достаточно весомое и с которым нужно дружить, а не пугать «зелеными» лозунгами и ростом налоговой нагрузки. Американскому лидеру нужно научится зрить в корень своего огорода, а не искать виноватого на стороне.

Автор — эксперт Межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России (МЭАЦ СНГПР), руководитель проекта Tekface

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