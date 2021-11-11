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Москвичам рассказали о «предзимней» погоде в выходные

Москвичам рассказали о «предзимней» погоде в выходные 13-14 ноября
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В предстоящие выходные дни в столичном регионе ожидается «предзимняя» погода. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказала «Известиям» главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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Так, 13 и 14 ноября в регионе прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также понижение температуры до минусовых значений.

По словам эксперта, в субботу в течение дня ожидается дождь, ночью температура воздуха составит +1…–3 градуса, а днем — +2…+4 градуса. При этом на западе Московской области столбики термометров упадут до –2 градусов.

В воскресенье днем осадков не будет, но к вечеру возможен небольшой снег, температура воздуха ночью составит –4…+2 градуса, а днем — 0…–2 градуса.

Как отмечает Позднякова, в целом температура в выходные будет выше климатической нормы на 2–3 градуса. Однако на следующей неделе предполагается похолодание.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» сообщил, что в ближайшие дни и на следующей неделе жителей Москвы ожидают гололедица и минусовые температуры, без снегопадов.

Накануне москвичей предупредили о ледяном дожде. Сообщалось, что зона ледяного дождя сместится с запада на восток и в 0:00 дойдет до Гагаринского района, в 2:00 накроет запад, северо-запад и север Подмосковья.

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