Европарламент лишил экс-мэра Риги Нила Ушакова неприкосновенности

Европарламент (ЕП) лишил бывшего мэра Риги Нила Ушакова депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры Латвии. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает латвийское агентство LETA.

После лишения Ушакова депутатского иммунитета он сохранит за собой полномочия парламентария, поскольку они были предоставлены ему латвийским государством и не могут быть отменены никаким другим учреждением, отмечает агентство.

Сам Ушаков отметил, что лично голосовал за лишение себя неприкосновенности, чтобы доказать абсурдность и комичность выдвинутых против него обвинений в использовании запрещенной аппаратуры.

Прокуратура Латвии 26 октября 2020 года направила в ЕП запрос с просьбой рассмотреть возможность лишения Ушакова депутатского иммунитета для начала уголовного преследования. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) попросило Генпрокуратуру Латвии предъявить обвинение Ушакову за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу.

Это устройство было обнаружено БПБК в ходе обысков, которые были проведены в офисе и дома у Ушакова в рамках уголовного дела, связанного с муниципальным транспортным предприятием Rīgas satiksme. Ушаков свою вину отрицает.

Политик официально ушел с поста мэра Риги в мае 2019 года. Отмечалось, что на прошедших в том же месяце выборах политик прошел в Европарламент по спискам партии «Согласие».

В апреле 2020 года министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил Ушакова в отставку. С этого момента мэр стал рядовым депутатом городской думы, обязанности градоначальника временно исполнял Олег Буров. В январе 2020 года в доме и рабочем кабинете Ушакова были проведены обыски.