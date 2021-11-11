СК возбудил дело после возгорания машины с ребенком в Коми

Следователи возбудили уголовное дело после возгорания автомобиля с ребенком внутри на парковке в Коми. Об этом говорится на сайте ведомства в четверг, 11 ноября.

Уголовное дело возбуждено по статье об оставлении в опасности. Наказание по данной статье предусмотрено в виде штрафа или обязательных работ. Также возможны принудительные работы или арест до трех месяцев. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до одного года.

Инцидент произошел в Печоре 9 ноября. 24-летний мужчина оставил свой автомобиль на парковке, внутри находился его спящий двухлетний сын. Как отмечает телеканал «Звезда», мужчина направился в столовую. Во время его отсутствия в машине произошло замыкание и возгорание электропроводки, уточняет «Москва 24». В результате мальчик получил отравление угарным газом и ожоги.

Ребенка из машины достал отец, заметивший возгорание. Позже медики госпитализировали малыша, его состояние оценивается как тяжелое. Мальчик находится в реанимации, у него выявили небольшой ожог лица. Кроме того, медики предположили ожог верхних дыхательных путей, сообщает телеканал «360».

Выясняются все причины и обстоятельства случившегося, собираются доказательства по делу. Как сообщает «КП-Сыктывкар», прокуратура Печоры по распоряжению регионального также проводит проверку по факту происшествия.