Краснодарский край ввел обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

Краснодарский край ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет. Об этом говорится в тексте постановления управления Роспотребнадзора по региону от 11 ноября.

«В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции: обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции: лицам в возрасте 60 лет и старше», — говорится в документе.

Так, первый компонент обязаны ввести до 13 декабря 2021 года, второй — до 13 января 2022 года.

Помимо этого, вводится обязательная вакцинация работников организаций социального обслуживания и многофункциональных центров. Также необходимо вакцинировать 80% лиц с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

В постановлении уточняется, что в последние две недели прирост заболевших коронавирусом составляет 16,7%, в возрастной структуре удельный вес лиц пенсионного возраста достигает 28,5%.

Днем ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. В то же время вице-премьер добавила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет в 90–95%.

9 ноября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение об обязательности вакцинации от COVID-19. По его словам, вакцина должна быть включена в национальный календарь прививок. Пандемия завершится при достижении уровня вакцинации в 70–75%, добавил он.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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