Компания Hyundai представила обновленный кроссовер Creta. Об этом 11 ноября сообщает «Авторевю».

Дизайн модели выполнен в стиле концепт-кара Vision T, который дебютировал в 2019 году на автосалоне в Лос-Анджелесе (США). Новый фирменный стиль марки называется Parametric Dynamics.

Основные фары кроссовера теперь расположены ниже, а ходовые огни встроены в боковые секции решетки радиатора. Длина модели выросла на 15 мм (до 4315 мм). Единственное изменение в задней части — другая нижняя накладка на бампере, колеса могут быть только 17-дюймовыми.

Обновленный кроссовер Hyundai Creta оснастили панорамным люком, 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью и аудиосистемой Bose. Частью функций автомобиля можно управлять через мобильное приложение BlueLink. Например, с помощью смартфона можно запускать силовой агрегат или отслеживать местоположение машины.

Обновленная Creta получила 1.5-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с. Коробки передач — шестиступенчатая механическая и вариатор IVT. Привод предусмотрен только передний. Есть два «внедорожных» режима противобуксовочной электроники — для песка и грязи.

О том, появится ли обновленный кроссовер на российском рынке, не сообщается.

26 октября сообщалось, что в России стал доступен кроссовер Hyundai Creta в комплектации Classic с более мощным бензиновым двигателем 2,0 л (149 л.с.), автоматической коробкой и передним приводом.

Новая версия оснащена электроприводом складывания боковых зеркал, системой трехступенчатого подогрева передних сидений, регулировкой руля по вылету, крючками для фиксации груза, полкой и дополнительным органайзером в багажнике.