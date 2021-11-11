Жителей Благовещенска предупредили о резком усилении ветра

Жителей Благовещенска предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. В городе ожидается сильный ветер.

По данным синоптиков, на отдельных участков дорог Благовещенска и Амурской области 12 ноября образуется гололедица и снежный накат. Скорость ветра в ночные часы составит 10–15 м/с, днем — до 18 м/с. Об этом сообщает «Амурская служба новостей».

В амурском Гидрометцентре отмечают, что такие условия могут способствовать авариям на системах жизнеобеспечения и обрывам линий электропередачи. Не исключается обрушение неустойчивых конструкций и деревьев.

Ранее синоптики спрогнозировали потепление в Приморском крае до +12 градусов в выходные. На регион с юга надвигается антициклон.