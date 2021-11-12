Мир финансов не перестает преподносить уроки участникам рынка. Но, к сожалению, многие из них бесславно уходят в историю, и инвесторы совершают те же самые ошибки. Площадки криптовалют, несмотря на свою новизну, часто используют те же мошеннические схемы, что были проверены временем на фондовом и валютном рынках.

За свою недолгую историю пространство криптовалют уже насчитывает сотни случаев мошенничества разного масштаба, но с крайне схожей предысторией. Предлагаю разобрать один из последних мошеннических проектов, который навел немало шума в прессе за последние пару недель: Squid Game или «Игра в кальмара».

В начале ноября информационное поле потряс скандал о токенах Squid — монете платформы криптоигры Squid Game («Игра в кальмара») по мотивам одноименного сериала Netflix. Интерес и доверие к токену подогрели публикации в крупных СМИ, таких как BBC и CNBC. 1 ноября монета Squid выросла в 77 раз — до $2 865, а затем ее стоимость резко обвалилась ниже одного доллара, пользователи потеряли более $11 млн, а сам проект был свернут. Для многих такая ситуация стала шоком.

Хочу обратить внимание, что во всей истории со Squid нет ничего нового. Схема осталась прежней: если Мавроди выпускал акции, то теперь мошенники предлагают вкладчикам коины и токены. Похожих ситуаций уже было много и, не исключаю, что инвесторы рассчитывали на повтор судьбы DOGE — шуточного проекта, который выстрелил за счет твитов Илона Маска. За последний год этот мем-коин вырос на 10 544%, в мае достигнув отметки $0.73. Однако Dogecoin скорее исключение, чем правило и чаще всего при инвестициях в подобного рода криптовалюты трейдер должен быть готов сыграть в «кальмара» и проиграть вложенные средства.

Но если «кальмар» — это сравнительно новый тип токена, предназначенный для гейминга, то до него мошенники проворачивали в точности такие же финансовые пирамиды, но с классическими криптовалютными коинами. Так, например, в 2014 году прогремел проект OneCoin, запущенный Ружей Игнатовой в Болгарии, нацеленный на реализацию «учебных пакетов» и дотации нуждающимся детям. Годом позже выяснилось, что OneCoin — это чистой воды финансовая пирамида, вытягивающая инвестиции у миллионов вкладчиков в 175 странах мира. Точных данных, сколько было вложено в OneCoin, нет — по разным оценкам, суммы разнятся от €4 до €15 млрд. Как писал CoinTelegraph, биография создательницы менялась от источника к источнику, а ее напарники по проекту были ранее замешаны в создании похожих мошеннических схем. Сайт проекта утверждал, что OneCoin зарегистрирован в Гибралтаре и Болгарии, но никакой сопутствующей документации пользователям не предоставлял. Но, самое главное, ни на одном из ресурсов проекта не было информации о технических характеристиках коина.

Буквально через год после вскрытия схемы госпожи Игнатовой на рынке появляется PlusToken — финансовая пирамида, спонсируемая инвесторами из Китая и Южной Кореи. За три года работы им удалось собрать инвестиции на сумму больше $2 млрд у 2,6 млн пользователей. Действуя по классической схеме подобных пирамид, создатели обещали своим инвесторам быструю прибыль, при этом не разглашая подноготную PlusToken’a.

Тем не менее, мошенничество во всех этих случаях можно было распознать на ранних этапах. Что нужно для этого сделать? Алгоритм очень простой. Перед любым вкладом необходимо тщательно изучить токен и его создателей. Если токен ничем не обеспечен, его создатели скрывают информацию о себе, а телефоны сайта проекта постоянно молчат — с высокой долей вероятности можно говорить о том, что мы столкнулись со схемой мошенничества.

В ситуации с токеном Squid признаки недобросовестности были налицо: профили создателей проекта отсутствовали в социальных сетях, дозвониться по указанным на сайте проекта телефонам было невозможно, а в коде самого токена отсутствовала возможность его продажи для пользователя. Более того, в качестве одного из партнеров Squid на сайте была указана компания Microsoft, что, конечно же, оказалось недостоверной информацией. Агрессивная реклама и игра на эмоциях также должны были насторожить пользователей. Популярность «Игры в кальмара» в каком-то смысле сыграла злую шутку с фанатами шоу, усыпив их бдительность. Сам токен Squid не имел никакого отношения ни к Netflix, ни к создателям сериала.

Рассматривая подобные мошеннические проекты, можно сделать один простой вывод — не стоит принимать решение на эмоциях или из-за того, что вам нравится сериал или порода собаки, в честь которых назван проект.

Рынок криптовалют все еще молод и, из-за отсутствия достаточной регулируемости, часто сравнивается с Диким Западом. А если брать в расчет токены, как Squid, то на них регулирующие органы только сейчас начали обращать внимание. Например, в конце октября ЦБ предупредил о появлении нового типа пирамид, которые работают в формате «онлайн-игр» и привлекают деньги с помощью криптовалюты, либо под видом инвестиций в нее. Несмотря на то что по оценкам регулятора таких проектов немного, их опасность заключается в том, что они предлагают способ легкого и якобы гарантированного заработка, чем и цепляют доверчивых граждан, которые не разбираются в финансовых рынках и становятся жертвами. Зачастую на руку мошенникам играет хайп, и за примерами далеко ходить не нужно.

К сожалению, память рынка достаточно коротка, а слепое доверие еще не раз подведет инвесторов. Важно помнить, что инвестиции — это ответственность, и прежде всего того, кто вкладывает свои средства. Главными параметрами успеха на рынках остаются постоянное совершенствование своих знаний, скрупулезное изучение активов и умение соизмерять риски.

Автор — член Совета по финансовому просвещению и защите прав потребителей стран СНГ

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