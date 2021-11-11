Две жительницы Нерюнгри пострадали из-за дистанционного мошенничества

Две жительницы Нерюнгри (Республика Якутия) лишились почти 235 тыс. рублей из-за действий интернет-мошенников. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

По словам первой потерпевшей, она планировала купить новый двигатель для своего автомобиля. Женщина оставила заявку на одном из сайтов и указала паспортные данные и телефон. Позже ей позвонила менеджер автомобиля и сообщила, что необходимый двигатель есть в наличии за 177,5 тыс. рублей. Жительница Нерюнгри согласилась на сделку и оплатила товар. Спустя месяц двигатель так и не был доставлен, а менеджер перестала выходить на связь. Тогда женщина перезвонила по номеру телефона, указанному на официальном сайте. Так выяснилось, что потерпевшая ранее общалась с мошенниками с сайта-двойника. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Еще одна жительница Нерюнгри в социальных сетях подписалась на группу, занимающуюся продажей сладостей. Когда в детском саду у дочери был поднят вопрос о покупке подарков на Новый год, женщина предложила организовать закупку через группу. Потерпевшая оформила заказ на сумму 57,2 тыс. рублей. После этого связаться с представителями группы она не смогла.