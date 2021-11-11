Национальная Медиа Группа создала обучающий ролик о чат-боте «Трудно подросткам»

Национальная Медиа Группа представляет специальный ролик о чат-боте «Трудно подросткам», созданный совместно с онлайн-сервисом more.tv и интернет-изданием про образование и детей «Мел».

Видеоролик приурочен ко Дню борьбы с кибербуллингом 11 ноября. Озвучил видео актер Владимир Гарцунов, который сыграл роль Платона в сериале more.tv «Трудные подростки».

Как участник Альянса по защите детей в цифровой среде, Национальная Медиа Группа поддерживает инициативы помощи несовершеннолетним в интернет-пространстве. Чат-бот «Трудно подросткам» (@trudno_podrostkam_bot) в Telegram подбирает статьи с советами экспертов по самым распространенным проблемным темам: домашнее насилие, зависимость, буллинг, бодишейминг, секс, суицид, беременность, а при выборе категории «Мне нужна помощь» подсказывает контакты служб психологической помощи или некоммерческих организаций. Специально ко Дню борьбы с кибербуллингом создатели чат-бота добавили в раздел бота о буллинге сайт проекта, где пользователи могут получить всю необходимую информацию о травле в Сети и способах помощи детям, столкнувшимся с этой проблемой. С момента запуска чат-бота, меньше чем за месяц, за помощью обратились почти 5 тыс. человек.

Чат-бот был представлен 5 октября, в рамках закрытой премьеры третьего сезона сериала more.tv «Трудные подростки». Новый сезон показал самый успешный старт среди других оригинальных проектов сервиса. Уже через неделю после премьеры первой серии на more.tv была преодолена отметка в один миллион просмотров, а на официальном YouTube-канале more.tv было более 4,5 млн просмотров. Кроме того, серия несколько дней держалась на втором месте в трендах YouTube.

Видео о чат-боте можно посмотреть на YouTube-канале more.tv и в социальных сетях актеров сериала.