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Песков не подтвердил просьбу Меркель повлиять на Лукашенко

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Конкретные обсуждения, состоявшиеся в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель, останутся неназванными. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Позади — Минск: как живут беженцы на границе Белоруссии и Польши
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«Нет, конкретные шаги я, разумеется, назвать не могу», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, просила ли Меркель российского президента оказать влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко в связи с миграционным кризисом на границе с Польшей.

По словам Пескова, Путин находится в постоянном контакте со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Тема ситуации на границе (белорусско-польской — ред.) была основной», — подтвердил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что сообщения о втором разговоре Путина с врио канцлера ФРГ через несколько часов после первого не соответствуют действительности.

Накануне Песков сообщил, что Путин и Меркель договорились о продолжении контактов.

10 ноября лидеры провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. После этого агентство Bloomberg сообщило, что в ближайшие часы политики, возможно, проведут еще один телефонный разговор, в рамках которого обсудят Белоруссию.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Варшава и Вильнюс не обращалась к Москве с просьбой помочь решить миграционный кризис на границе с Белоруссией.

Ранее в четверг пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина сообщил о том, что нелегалов в страну не допустят. Он обратил внимание, что Варшава может оказать гуманитарную помощь беженцам, но нарушить госграницу не позволит.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на пограничном заграждении и просили пустить их на территорию Евросоюза.

В ответ польские военные применяли спецсредства. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, но все беженцы были задержаны польскими военными и возвращены на территорию Белоруссии. По последним данным погранкомитета Белоруссии, на границе сосредоточились порядка двух тыс. мигрантов.

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