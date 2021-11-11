Заболеваемость ОРВИ сократилась в Красноярском крае

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сократилась в Красноярском крае за минувшую неделю. Тем не менее эпидемический порог среди взрослого населения в регионе превышен на 36,1%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости составил 48,5 на 10 тыс. населения. В целом по региону заболеваемость ниже эпидпорога на 23,6%. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Наибольший уровень заболеваемости отмечается в Идринском, Краснотуранском и Ермаковском районах.

Заболеваемость в регионе обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. У 9% обследованных пациентов выявлен грипп А (H3N2). Прививки от гриппа поставили почти 950 тыс. жителей Красноярского края, что составляет 35% населения региона.

Ранее сообщалось, что резкое снижение заболеваемости ОРВИ зафиксировано в Волгоградской области. Число пациентов за неделю сократилось на 22%, улучшение ситуации отмечается во всех возрастных группах.