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В МИД России ответили на слова Блинкена об «ошибке 2014 года» на Украине

Замглавы МИД Рябков: ошибки в 2014 году совершила не Россия, а власть в США и на Украине
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В Москве прокомментировали недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который предостерег Россию от «повторения ошибок 2014 года» на Украине. Как заявил журналистам 11 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ошибки тогда совершила вовсе не РФ, а американское руководство, а также те, кто допустил госпереворот в Киеве.

«Я не очень понял, какие ошибки мы совершили в 2014 году? Их в том году совершили люди, которые допустили госпереворот на Украине и, соответственно, администрация США, которая тогда была у власти, не чуждая по своей партийной принадлежности к тем, кто сейчас находится у власти в Вашингтоне», — сказал Рябков.

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Вместе с тем замминистра отметил, что власти Штатов «уже наделали и продолжают делать море ошибок, в том числе в части отсутствия хотя бы относительной стабилизации в отношениях с Россией», в то время как РФ к этому полностью готова.

«Вот где настоящие ошибки. Поэтому необходимо, чтобы коллеги в Вашингтоне проделали работу над ошибками», — заключил Рябков.

Ранее, 10 ноября, Энтони Блинкен на встрече главы Госдепа с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой предостерег Россию от «повторения ошибки 2014 года» и обвинил ее в провокациях в Донбассе. Он также похвалил украинскую сторону за «сдержанность» и подчеркнул, что не понимает намерений российской стороны.

В ходе встречи с украинским министром Блинкен также заявил, что американская администрация будет работать с конгрессом, чтобы обеспечить продолжение военной помощи Украине.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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