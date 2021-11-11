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На Камчатке двое мужчин утонули при попытке пересечь реку на машине

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Двое мужчина на Камчатке погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на МВД региона.

Трагедия произошла 7 ноября на реке Плотникова в Усть-Большерецком районе. Трое мужчин направлялись на охоту на внедорожнике марки Toyota Hilux Surf. В ходе переправы через реку автомобиль начало сносить на правый бок и стало сносить на глубину, отмечает телеканал «360». 73-летний мужчина смог выбраться из машины, двое других утонули. Погибшими оказались 55-летний водитель и 59-летний пассажир.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Сеть попало видео момента происшествия. На нем можно слышать переговоры охотников. Сначала водитель не хотел ехать тем путем, однако товарищ заверил его, что там мелко, и призвал не бояться. На кадрах видно, как вода заливает салон. Один из мужчин говорит, что не может открыть дверь. Как отмечает «КП-Дальний Восток», неподалеку от места случившегося был мост через реку.

10 ноября сообщалось, что спасатели вытащили из реки автомобиль с погибшим водителем в Ханты-Мансийском автономном округе. Машина провалилась под лед вблизи поселка Ямки. По данным правоохранительных органов, мужчина за рулем автомобиля «УАЗ» выехал на тонкий лед, чтобы пересечь реку Конда.

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