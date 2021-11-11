До 2,7 млрд рублей направят на реконструкцию аэропорта в Якутии

Федеральное агентство воздушного транспорта объявило тендер на первый этап реконструкции аэропорта «Полярный» в Якутии. Максимальная стоимость контракта составит 2,7 млрд рублей.

Реконструкция будет проводиться в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Подрядчику предстоит отремонтировать взлетно-посадочную полосу и метеооборудование, обновить светосигнальное оборудование, объекты энергообеспечения и рулежные дорожки. Об этом пишет ИА YakutiaMedia. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 18 ноября.

Реконструкцию аэропорта необходимо завершить до конца сентября 2024 года.

В конце октября глава Якутии Айсен Николаев сообщил о завершении реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Нерюнгри. Новый аэровокзальный комплекс появится в городе в 2022 году.