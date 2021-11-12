В эти дни в Глазго подходит к завершению 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Проблема, которая затрагивает все человечество и последствия которой ощущаются всё больше, а проявляются всё более регулярно, сейчас обсуждается политическими лидерами и экспертами.

Мы часто слышим, что изменения климата касаются каждого. Это правда. Но для некоторых людей это становится еще более насущным, чем обычно, вопросом, поскольку добавляется к другим сложностям, с которыми они сталкиваются каждый день. Согласно статистике Глобальной инициативы по адаптации Университета Нотр-Дам, 14 из 25 стран, наиболее сильно подвергнувшихся климатическим изменениям, вдобавок страдают от разворачивающихся там вооруженных конфликтов.

Что это значит для людей, живущих в этих государствах? Их способность адаптироваться к изменяющемуся климату уже серьезно ограничена разрушительным воздействием конфликтов, которые ослабляют общественные службы и гражданскую инфраструктуру, затрудняя доступ даже к базовым услугам. Представьте себе ситуацию, когда безопасность — ежедневная игра на выживание, экономика и социальные связи разрушены, а развитие подорвано. И в дополнение к этому привычные средства самообеспечения больше недоступны из-за изменения климата. Что делать и куда идти? — спрашивают себя те, кто живет в зонах конфликтов. И, к сожалению, со стороны международного сообщества они получают слишком мало внимания. Его недостаточно для того, чтобы исправить ситуацию.

Сейчас основной акцент делается на предотвращении дальнейшего изменения климата, но мало говорится о необходимости прилагать усилия, чтобы помочь сообществам, уже пострадавшим от совокупного воздействия климата и конфликтов.

Мы ясно видим тревожные последствия изменений окружающей среды в местах, где мы работаем.

Я лично наблюдал, как это происходило в суданском регионе Дарфур, где я работал в 2005–2006 годах. В результате противоречий между фермерами и скотоводами, а также из-за истощения природных ресурсов множество внутренне перемещенных лиц, традиционно живших на обширных просторах пустыни к югу от Сахары, было сосредоточено в лагерях на окраинах городов провинции. Из-за этих лагерей население городов, рядом с которыми они были разбиты, увеличилось вдвое, а кое-где даже утроилось. Это незамедлительно отразилось на инфраструктуре и хрупком природном балансе местности. Она оказалась перегружена, и эффект перегрузки был значительным и быстрым. Немногие деревья, которые там росли, люди рубили, чтобы отапливать палатки и готовить еду. Когда я облетал эти места, я мог видеть с воздуха, что полосы зелени, окружавшие те провинциальные города, редели каждую неделю, пока не исчезли совсем. Увеличились потребности населения и в воде, что вынудило гуманитарные организации пробурить десятки скважин — в ущерб ненадежному равновесию, установленному природой и связанному с пополнением подземных водных запасов. И, в свою очередь, это также затронуло местные флору и фауну.

И в других регионах — от Афганистана до Сомали и Йемена — мои коллеги каждый день становятся свидетелями серьезных последствий изменения климата, которые усугубляют неблагоприятные обстоятельства, вызванные конфликтами.

В таких местах мы адаптируем наши программы к климатическим переменам. Например, в том же Дарфуре, чтобы сократить потребление дерева, мы начали распространять новые энергоэффективные печи, которые не требовали слишком большого количества древесины и при этом производили необходимое количество тепла. В странах региона Сахель, включая Мали, мы работаем вместе с фермерами и пастухами, чтобы помочь им справиться с тем, как периоды сильных дождей и засухи всё больше становятся непохожи на привычный сезонный распорядок. Мы поддерживаем восстановление ирригационных систем, производство кормов для животных и выращивание семян, которые более устойчивы к изменениям погодных условий.

В то время как кризис имеет отношение ко всем, больше всего страдают те, кто меньше всего способствовал возникновению проблемы. И ситуация только ухудшается. К сожалению, как мы видим, разговор о климатических изменениях в связке с вооруженными конфликтами не стал центральной частью повестки нынешнего COP26. Но для нас важно, чтобы мировые лидеры и все, кто присоединился к дискуссии в Глазго, не забывали о людях, живущих в затронутых войной зонах, где изменение климата только усиливает тяготы, с которыми они ежедневно сталкиваются. Этих граждан нельзя игнорировать.

Нужны масштабные действия и поддержка. Причем мы говорим не только о финансовой составляющей, но и о знаниях, опыте и экспертизе, которыми крупные страны — например, Россия — уже обладают. Абсолютно необходимо, чтобы новые подходы к решению климатических проблем были доступны для всех, чтобы можно было извлекать уроки из успешного опыта и применять его в различных контекстах.

Мы считаем адаптацию и поддержание жизнестойкости населения одними из ключевых элементов реагирования на климатические вызовы. Мы не имеем возможности наполнить водой пересохшие озера и реки, заставить дожди идти чаще или, наоборот, остановить их. Но в наших силах — помочь людям, живущим в таких местах, приспособиться к новым условиям. К примеру, в Центральноафриканской Республике, где неглубокие скважины в сухой сезон пересыхают всё больше и больше, мы перешли на бурение колодцев, которые достигают более глубоких водоносных слоев.

Всё, что было сказано об изменении климата и ответственности каждого, относится и к нам, гуманитарным организациям. Мы анализируем свои действия и корректируем их в соответствии с актуальными климатическими проблемами.

В результате кризиса в штате Ракхайн в Мьянме сотни тысяч людей устремились через границу в соседний Бангладеш. В районе Кокс-Базар на берегу океана быстро вырос лагерь для перемещенных лиц. Их потребности были огромны. Людям не хватало буквально всего, в том числе материалов, из которых можно было бы построить хоть какое-то жилье. Вместе с другими организациями мы начали закупать бамбук для раздачи в качестве строительного материала. Идея казалась логичной, строить из бамбука было легко, и местный рынок мог обеспечить поставки. Но со временем мы поняли, что возросший спрос на бамбук способствовал вырубке многовекового бамбукового леса. Это заставило нас немедленно начать искать другие способы помощи беженцам.

С изменением климата нельзя бороться на местном уровне и в одиночку. Чтобы повлиять на ситуацию, нужны глобальные усилия. Мы настоятельно призываем не оставлять за бортом страны, которые сталкиваются с проблемами, вызванными вооруженными конфликтами. Нельзя, чтобы их население очутилось лицом к лицу с изменением климата. Объединение наших действий поможет уязвимым сообществам в этих тяжелых условиях найти способы адаптироваться к новым реалиям.

Автор — глава Региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в РФ, Белоруссии и Молдавии

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