Аграрии Иркутской области получат 62 млн рублей из федерального бюджета
Сельхозпроизводители Иркутской области получат 62 млн рублей из федерального бюджета до конца 2021 года. Средства направлены на компенсацию части затрат по инвестиционным проектам, направленным на создание и модернизацию молочных ферм.
Финансирование выделено по итогам конкурсного отбора проектов агропромышленного комплекса, который проводило Министерство сельского хозяйства РФ. Иркутская область представила три проекта, которые получили одобрение. Всего в отборе по направлению «Молочные комплексы» участвовало 78 заявок из 30 регионов страны. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
На предприятии в Усольском районе была проведена модернизация коровника на 200 голов. Специалисты установили вентиляционное и доильное оборудование, а также автоматическую систему поения. В Куйтунском и Черемховском районах были построены молочные фермы на 400 голов.
Помимо федерального финансирования, региональный бюджет направит на помощь аграриям 21,8 млн рублей. В общей сумме это позволит производителям компенсировать порядка 35% понесенных затрат.