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Аграрии Иркутской области получат 62 млн рублей из федерального бюджета

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Сельхозпроизводители Иркутской области получат 62 млн рублей из федерального бюджета до конца 2021 года. Средства направлены на компенсацию части затрат по инвестиционным проектам, направленным на создание и модернизацию молочных ферм.

Финансирование выделено по итогам конкурсного отбора проектов агропромышленного комплекса, который проводило Министерство сельского хозяйства РФ. Иркутская область представила три проекта, которые получили одобрение. Всего в отборе по направлению «Молочные комплексы» участвовало 78 заявок из 30 регионов страны. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

На предприятии в Усольском районе была проведена модернизация коровника на 200 голов. Специалисты установили вентиляционное и доильное оборудование, а также автоматическую систему поения. В Куйтунском и Черемховском районах были построены молочные фермы на 400 голов.

Помимо федерального финансирования, региональный бюджет направит на помощь аграриям 21,8 млн рублей. В общей сумме это позволит производителям компенсировать порядка 35% понесенных затрат.

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