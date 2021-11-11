Российские Ту-160 привлекли к проверке системы ПВО Союзного государства

РФ и Белоруссия проводят проверку системы противовоздушной обороны (ПВО) Союзного государства в небе над Белоруссией с привлечением двух российских бомбардировщиков Ту-160. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе минобороны Белоруссии.

«Проводимая проверка дежурных сил, входящих в состав единой региональной системы ПВО Союзного государства, а также решаемые задачи свидетельствуют о готовности и решимости Республики Беларусь и Российской Федерации обеспечить военную безопасность Союзного государства в любых условиях обстановки как в воздухе, так и на земле», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ракетоносцы Ту-160 проводят имитацию бомбометания на белорусском авиационном полигоне «Ружанский».

Уточняется, что истребительная авиация белорусских ВВС решила задачу по их условному перехвату и в настоящее время обеспечивает сопровождение по маршруту полета.

Накануне в министерстве сообщили, что с 10 ноября полеты стратегической бомбардировочной авиации будут иметь не цикличный, а регулярный характер. Такое решение в белорусском минобороны назвали мерой «адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле».

10 ноября два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии.

Уточнялось, что проверка системы ПВО осуществлялась под руководством командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии.

Все поставленные задачи были выполнены полностью. Бомбардировщики вернулись на аэродром базирования на территории России.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 20 октября рассказал о создании новой Военной доктрины Союзного государства. По словам министра, уровень взаимодействия военных ведомств России и Белоруссии позволяет «своевременно адаптировать задачи в сфере безопасности к происходящим в мире изменениям и эффективно решать их».