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ГИБДД проведет рейды по выявлению зарегистрированных на детей авто

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Сотрудниками столичной Госавтоинспекции активизирована работа по выявлению автомобилей, зарегистрированных на несовершеннолетних, водители которых сознательно перемещаются по дорогам общего пользования, избегая ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

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«За последние 3 месяца инспекторы дорожно-патрульной службы установили более 50 фактических владельцев транспортных средств указанной категории. В отношении данных лиц вынесено почти 2400 постановлений по делам об административных правонарушениях на основании материалов, зафиксированных путем фото- видеофиксации за ранее совершенные нарушения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем, привлечение к административной ответственности за нарушения, зафиксированные с помощью комплексов фото- видеофиксации, совершенные данными водителями (фактическими владельцами) указанных транспортных средств, будет происходить в автоматическом режиме.

13 октября сообщалось, что в Москве у сотрудников ГИБДД появится специальное мобильное приложение, с помощью которого инспекторы смогут вычислять в потоке автомобили, находящиеся в розыске, снятые с учета и зарегистрированные на умерших граждан.

Мобильное приложение будет связано со стационарными комплексами фото- и видеофиксации нарушений. Планшет полицейских с установленным приложением подключается по беспроводной связи к комплексу. После этого инспектор может отследить подозрительный автомобиль и остановить его для проверки.

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