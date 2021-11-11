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Подъем уровня воды зарегистрирован в реках Южно-Сахалинска

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Подъем уровня воды в реках зарегистрирован в связи с обильными осадками в Южно-Сахалинске. Случаи подтопления жилых домов пока не выявлены.

По данным администрации города, за прошедшие сутки выпало 46 мм осадков, что составляет 61% месячной нормы ноября. В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что был риск затопления трех участков во Владимировке, а также на улицах Янтарной и Изумрудной. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Специалисты провели работы по обследованию некоторых рек. Местами зарегистрирован выход воды на пойму. Она попала в водоотводящие канавы. На улице Изумрудной водопропускная труба, уложенная через дорогу, оказалась забитой. Ее очистили с помощью спецтехники, после чего уровень воды спал, а поток уходящей воды нормализовался.

Также поисково-спасательный отряд обследует реки на предмет образования заторов из древесной растительности и кустарников. На реке Сусуе обнаружено три плотины из древесных остатков, решается вопрос об их уборке.

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