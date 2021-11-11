В Петербурге рассказали о добровольной вакцинации для людей старше 60 лет

Вакцинация для людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями остается добровольной в Санкт-Петербурге. Об этом 11 ноября заявила заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Ольга Гранатович в ходе пресс-тура в службу вызовов по коронавирусу «122».

По ее словам, меры за отказ от прививки не предусмотрены. Каждый решает, как ему защитить от инфекции себя и родственников. Она напомнила, что вакцинация остается единственным способом защиты от COVID-19.

«Соответственно на сегодняшний день мы не говорим ни о какой ответственности», — заключила она.

Накануне сообщалось, что неработающим жителям Санкт-Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, ограничат доступ к заведениям общественного питания и ряду услуг.

9 ноября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение об обязательности вакцинации от коронавируса. По его словам, вакцина должна быть включена в национальный календарь прививок. Пандемия завершится при достижении уровня вакцинации в 70–75%, добавил он.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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