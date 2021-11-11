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Сроки строительства корпуса детской больницы изменили в Краснодаре

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В Краснодаре изменились сроки строительства лечебно-диагностического корпуса детской больницы. Причиной задержки стало повышение стоимости стройматериалов.

По данным администрации Краснодарского края, открытие корпуса запланировано на лето 2022 года. Сроки строительства сдвинулись на два месяца. Ряд подрядчиков задержал поставки материалов в связи с ростом цен, уточняет ИА KrasnodarMedia.

На текущий момент готовность семиэтажного корпуса составляет 78%. Рабочие завершают отделку и продолжают подключение инженерных коммуникаций. Всего в строительстве задействованы порядка 400 человек, в ближайшее время планируется привлечь еще около 100 рабочих. Основные строительные работы завершатся к концу 2021 года. Процесс лицензирования продлится до мая 2022 года.

Для учреждения уже закупили аппараты для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также УЗИ и рентген-аппараты. В корпусе разместят хирургическое и онкологическое отделения, противошоковую палату и приемное отделение. Также появится станция криоконсервации, отделение переливания крови и подразделение для трансплантации костного мозга. Пациенты смогут рассчитывать на высокотехнологичную помощь и проведение операций, ради которых на текущий момент детей отправляют в Москву и Санкт-Петербург.

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