ФАС не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии

Федеральная антимонопольная служба РФ не наблюдает причин и предпосылок для увеличения стоимости услуг связи по фиксированным тарифам. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ФАС.

«В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи, а именно проводного интернет-соединения и телевидения, по фиксированной технологии. У службы отсутствует информация о наличии предпосылок для этого», — сказано в сообщении.

В то же время в службе указали, что рынок связи является одним из наиболее социально значимых, поэтому в России на постоянной основе проводится мониторинг повышения тарифов связи.

В сообщении также отмечается, что при выявлении сведений о повышении тарифов в открытом доступе или же при поступлении жалоб ФАС осуществляет анализ экономической обоснованности такого повышения, после чего в случае необходимости принимает меры антимонопольного реагирования.

Как ранее в четверг сообщили «Известия», в 2022 году тарифы фиксированной связи, в первую очередь домашнего интернета и платного ТВ, могут вырасти примерно на 10%. О готовности поднять цены заявили 78% респондентов, а 48% опрошенных не исключили роста на 10% и выше.

Помимо инфляции возможный рост цен объясняется необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

Отмечалось, что на рынок влияет и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей, связанный с глобальным дефицитом комплектующих.