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Заготовка новогодних елок стартовала в Магадане

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Сотрудники Горлесхоза приступили к изготовлению новогодних елок в Магадане. Специалисты используют порубочные остатки, которые были собраны во время противопожарных мероприятий.

Лесники проводили очистку минерализованных полос вокруг города и прокладывали новые полосы. Горлесхоз планирует с пользой переработать растительные остатки. Из веток стланика лесники создадут новогодние елки для свободной продажи и образовательных организаций. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

В 2021 году было заготовлено несколько сотен кубометров елочных веток. В качестве основы для дерева служат жерди из порубочных материалов, к ним прикрепляют подходящие по размеру ветки. Размер елок составляет от 1 до 6 м. Самыми востребованными становятся елки высотой до 2,5 м. Ежедневно лесники изготавливают около пяти новогодних деревьев, на данный момент заготовлено порядка 60 елок.

Приобрести деревья можно будет в начале декабря в лесхозе.

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